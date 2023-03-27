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6'lı koalisyonun katıldığı iftarda skandal! CHP'li vekil Veli Ağbaba yaşlı adamı masadan uzaklaştırıp kovdu

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Giriş: 27.03.2023 01:25
“Vatandaşa çare olacağız” iddiası ile bir araya gelen ve siyasi görüşleri birbirinden farklı oluşumların yer aldığı 6’lı koalisyon, Ramazan ayı dolayısıyla iftar programlarında buluştu. Ancak iftar anında büyük tepki çeken bir skandala imza atıldı. Masada oturan koalisyon ortaklarının arkasından yürüyen yaşlı bir vatandaş CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından itilerek uzaklaştırıldı. Sosyal medyada yayılan görüntü büyük tepkiye neden oldu.
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