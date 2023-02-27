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6’lı koalisyonda nezaket seviyesi azalıyor! İYİ Parti ve CHP arasında gerginlik zirveye çıktı

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Giriş: 27.02.2023 08:57
6’lı koalisyonda ortaklar arasında sertleşen söylemler hakarete evrildi. Öyle ki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP kurmaylarına "Ahmak, geri zekalı" gibi hakaretler savurdu. Yaşananların ardından 2 Mart'ta yapılacak toplantının gergin geçmesi, aday belirleme sürecinin de ertelenmesi bekleniyor.
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6’lı koalisyonda nezaket seviyesi azalıyor!
6’lı koalisyonda nezaket seviyesi azalıyor!
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