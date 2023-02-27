27 Şubat 2023, Pazartesi
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6’lı koalisyonda nezaket seviyesi azalıyor! İYİ Parti ve CHP arasında gerginlik zirveye çıktı
6’lı koalisyonda ortaklar arasında sertleşen söylemler hakarete evrildi. Öyle ki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP kurmaylarına "Ahmak, geri zekalı" gibi hakaretler savurdu. Yaşananların ardından 2 Mart'ta yapılacak toplantının gergin geçmesi, aday belirleme sürecinin de ertelenmesi bekleniyor.