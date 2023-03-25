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6'lı koalisyon Kandil'in esiri oldu! Bölücü vaatleri neden görmezden geliyorlar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2023 13:05
HDP'nin de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen masanın Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne karşı tutumları daha da netleşti. 6'lı koalisyonun, PKK elebaşları Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan'ın 6’lı koalisyona destek mesajı, HDP'li Sırrı Sakık’ın Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda ‘100 yıllık Cumhuriyeti değiştirecek bir sistem kuracaklarını’ söylemesi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın İstanbul'daki Nevruz organizasyonunda, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılsın" çağrısı, yine terör gösterisine dönen Diyarbakır'daki Nevruz organizasyonunda HDP'li Ahmet Türk’ün "Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir" gibi skandal açıklamalarına sessiz kalması büyük tepki topladı.
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