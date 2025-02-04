04 Şubat 2025, Salı
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6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu il merkezleri, afetin ikinci yılında havadan görüntülendi. 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya kent merkezlerinde afetin hemen ardından kaydedilen görüntüler ile 2024 ve 2025'te çekilen kareler, iki senede yaşanan değişimi gösterdi.