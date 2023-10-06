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6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü! Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi?

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 11:49
6-8 Ekim olaylarının üstünden 9 yıl geçti. Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları nasıl katledildi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir anlattı.
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