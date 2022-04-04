550 yıllık İmaret Camii! Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden

Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden biridir. İmaret Cami, Gedik Ahmet Paşa Külliyesi'nin bir yapısıdır. Külliye, hamam, sıbyan mektebi ve medreseden oluşmaktadır. Ters T biçiminde art arda iki kubbelidir. Üzeri altı sütun üzerine sivri kemerli sekizgen kasnaklı bir kubbeyle örtülüdür. İki yanda sıralanan odaları, üçer küçük kubbe örtmektedir. Tek şerefeli minaresi, yivli burma biçimlerle süslüdür. Yivlerin arası lacivert renkli çinilerle kaplıdır. Mukarnaslı giriş kapısı kalem işlemeli mermerdendir. Üzerindeki onarım yazısı 1795 yılına aittir. Cami şadırvanının sahip olduğu akustik hayranlık vericidir. Görenleri büyüleyen İmaret Cami ile ilgili detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı.

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