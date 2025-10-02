02 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları 5.0’lık deprem sonrası “Marmara’da 7’den büyük risk var, er ya da geç olacak"
Giriş: 02.10.2025 19:12
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Depremin ardından uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. A Haber canlı yayınına katılan Bülent Özmen fay hatlarının durumuna dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özmen, ""Marmara Denizi'nde biriken gerilimin henüz boşalmadığını söyleyebiliriz. Depremin ne zaman olacağını maalesef bilim bize söylemiyor ama şunu unutmayalım: Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olma potansiyeli var." ifadelerini kullandı.
