50’den fazla ülkeden 100’ü aşkın İslam alimi: ’Ey Gazze, hepimiz seninleyiz’

Gazze’deki insani krize dikkat çekmek amacıyla 50’den fazla ülkeden 100’ü aşkın İslam alimi İstanbul’da toplandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı öncülüğünde düzenlenen Müslüman Alimler Buluşması, Eyüpsultan Camii’nde kılınan cuma namazının ardından başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze’de süregelen insanlık dramına dikkat çekerek, tüm Müslümanları ve vicdan sahiplerini zalimlere karşı birleşmeye çağırdı. İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, konferansın amacının Gazze’ye yardım ulaştırmak ve İslami ittifakı tesis etmek olduğunu vurguladı. Alimler, modern tarihin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalan Gazze halkının yanında duracaklarını ilan etti. Program kapsamında saldırıların durdurulması, koridorların açılması ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi hedefleniyor. İstanbul Deklarasyonu ile uluslararası insan hakları ve parlamenter kuruluşların işbirliği sağlanacak. Konferansın ardından kararların takibi için kalıcı bir komite kurulması planlanıyor. Müslüman alimler, Gazze’nin yalnızca Filistinlilerin değil, tüm insanlığın ortak davası olduğunu vurguladı.

