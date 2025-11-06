06 Kasım 2025, Perşembe

500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak?
500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak?

Giriş: 06.11.2025 20:18
Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu. İstanbul’da proje kapsamında yapılacak 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarındaki belirlenen bölgelerde yükselecek. Proje çerçevesinde Ankara’da 21 ilçede 30 bin 823, İzmir’de ise 11 ilçede 21 bin 20 konut inşa edilecek. Detaylar haberimizde…
