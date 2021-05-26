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50 yaş ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

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Giriş: 26.05.2021 19:45
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.20’de Youtube üzerinden canlı açıklama yaptı. Peki kısıtlamalar kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Bakan Koca, aşılamada yeni aşamaya geçildiğini, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.

Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarını faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşması yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.

Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı, en kısa sürede yürüten program yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.

İlk geliştirilen korona aşısı olan BioNTech aşısının da ülkemizde yürütülen faz-3 çalışmalarını da takip ediyoruz.

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