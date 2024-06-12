5 suç örgütüne "Kuyu" operasyonu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “KUYU-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüphelinin yakalandığını da bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN