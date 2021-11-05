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5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü | İşte dünyanın en büyük 10 tsunami felaketi

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Giriş: 05.11.2021 09:11
Birleşmiş Milletler, 5 Kasım "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" vesilesiyle son 100 yılda yaşanan tsunamilerin etkilerine ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, son bir asırda meydana gelen 58 tsunamide 260 bine yakın insan hayatını kaybetti. Önlem alınmadığı takdirde ise gelecek 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek boyutlara ulaşacak.
Dünyanın en büyük tsunami felaketleri DÜNYANIN EN BÜYÜK TSUNAMİ FELAKETLERİ
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