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4.7 milyarlık imar vurgunu! Usulsüz imarla fazladan 680 daire

4.7 milyarlık imar vurgunu! Usulsüz imarla fazladan 680 daire

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 21:32
Sabah Gazetesi’nin dün gündeme getirdiği imar vurgununa ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin dikkat çeken bir iddia gündemde. İmamoğlu’nun imar değişikliğine onay vererek 4 milyar 700 milyon liralık bir vurguna yol açtığı öne sürüldü. Bu meselede şikayetçi olan iş insanı ilk kez konuştu. Öte yandan bir başka iddia da Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’la ilgili geldi. Ongun’un, Giresun’dan çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş’a verdiği ihalelerle onu milyonlar kazanan bir iş insanına dönüştürdüğü ileri sürüldü.
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4.7 milyarlık imar vurgunu! Usulsüz imarla fazladan 680 daire
4.7 milyarlık imar vurgunu! Usulsüz imarla fazladan 680 daire
4.7 milyarlık imar vurgunu! Usulsüz imarla fazladan 680 daire
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