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46 yıl sonra açılacak! A Haber Maraş'ta

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Giriş: 07.10.2020 14:37
Güncelleme:07.10.2020 14:38
KKTC Başbakanı Ersin Tatar dün yapılan ortak basın toplantısında 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın Perşembe günü yeniden halkın kullanımına açılacağını açıklamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, "Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Kapalı Maraş’a giden A Haber muhabiri Hakan Yıldırım son durumu anlattı.
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