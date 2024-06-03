4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! TSK’dan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe

Son dakika haberleri… Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha vurdu. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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