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4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! TSK’dan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.06.2024 15:13
Son dakika haberleri… Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha vurdu. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
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