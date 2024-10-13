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4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 13:29
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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