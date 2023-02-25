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4 ilde deprem meydana geldi! Konya, Sivas, Malatya ve Bingöl depremlerle sarsıldı

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 08:50
Asrın felaketinin ardından, dört il 4,3, 4,4 ve 4,7'lik depremlerle sarsıldı. Depremler çevre illerden de hissedildi. Depremlerin ilk adresi Konya oldu. Saat 17.01'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Ereğli ilçesi. İkinci depremin merkez üssü ise Sivas’ın Gürün ilçesi oldu. Saat 20.19'daki depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü. Üçüncü deprem ise asrın felaketinde yıkıma uğrayan Malatya'da yaşandı. Merkez üssü Pütürge ilçesi olan 23.25'teki depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Bir deprem haberi de gece saatlerinde Bingöl'ün Solhan ilçesinden geldi. Saat 03.28'de yaşanan depremin büyüklüğü 4,4 olarak belirlendi. Paniğe yol açan depremler çevre illerden de hissedildi.
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