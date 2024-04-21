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4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 15:39
İstanbul merkezli 4 ilde, DEAŞ terör örgütüne yönelik Bozdoğan-27 operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 36 şüpheli yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu
4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu
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