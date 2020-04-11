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11.04.2020

31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! Bursa'da denetimler devam ediyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek yasağın cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle Bursa sokakları boş kaldı. Detayları A Haber Muhabiri Nejat Kırbulut aktardı.

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