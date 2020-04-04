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30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı. Yasak kapsamında özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehirlere alınmayarak geri gönderildi. Öte yandan sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar İstanbul girişinde yoğunluk oluşturdu.
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