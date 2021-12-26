26 Aralık 2021, Pazar
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3 yılda 9 bin FETÖ'cüden Yunanistana başvuru
Göçmenlere karşı sert politikalar izleyen Yunanistan, söz konusu FETÖ'cü teröristler olunca farklı bir tutum sergiliyor. Son 3 yılda, ülkeye yaklaşık 9 bin FETÖ'cünün sığınma başvurusu yaptığı belirtiliyor. Ayrıntıları Gümülcine’den gazeteci İlhan Tahsin aktardı.