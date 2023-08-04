3. köprüye tren yolu geliyor! Pekin ve Londra’yı bağlayan hat

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren hattı geçmesine ilişkin projenin hazırlıkları sürüyor. 3 milyar euroyu aşkın maliyeti olan dev proje için yakında ihale süreci başlayacak. Asya ile Avrupa'yı 2. kez demiryoluyla bağlayacak projenin detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu arkadaşlarımıza anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN