04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 3. köprüye tren yolu geliyor! Pekin ve Londra’yı bağlayan hat

3. köprüye tren yolu geliyor! Pekin ve Londra’yı bağlayan hat

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2023 08:28
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren hattı geçmesine ilişkin projenin hazırlıkları sürüyor. 3 milyar euroyu aşkın maliyeti olan dev proje için yakında ihale süreci başlayacak. Asya ile Avrupa'yı 2. kez demiryoluyla bağlayacak projenin detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu arkadaşlarımıza anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3. köprüye tren yolu geliyor
3. köprüye tren yolu geliyor
Gökyüzünde epik bir yolculuk
Gökyüzünde epik bir yolculuk
Yangın çıkarmak isteyen teröristler yakalandı
Yangın çıkarmak isteyen teröristler yakalandı
Başkan Erdoğan böyle imzaladı
Başkan Erdoğan böyle imzaladı
YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı...
YAŞ kararları açıklandı! Genelkurmay Başkanı...
Andican: Ahmet Davutoğlu ile görüştük
Andican: Ahmet Davutoğlu ile görüştük
Alman PKK’lı Eva Steiger etkisiz hale getirildi
Alman PKK'lı Eva Steiger etkisiz hale getirildi
TSK’nın komuta kademesi belli oldu
TSK’nın komuta kademesi belli oldu
Türkiye’de yönetim sivilleşmesi
Türkiye’de yönetim sivilleşmesi
CHP’ye İttifak bitti göndermesi
CHP'ye "İttifak bitti" göndermesi
Hükümetten deprem bölgesine yeni destek
Hükümetten deprem bölgesine yeni destek
Dünyanın gözü Türkiye’de
Dünyanın gözü Türkiye'de
Daha Fazla Video Göster