3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına vuracak...

Kış ayı etkisini giderek göstermeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. 3 il için turuncu 20 il için de sarı kodlu uyarı verilirken, çok sayıda vapur seferi de iptal edildi. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların detaylarını canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...