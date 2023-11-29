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3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına vuracak...

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Giriş: 29.11.2023 07:53
Kış ayı etkisini giderek göstermeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. 3 il için turuncu 20 il için de sarı kodlu uyarı verilirken, çok sayıda vapur seferi de iptal edildi. A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların detaylarını canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...
3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı
3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı
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