05 Nisan 2024, Cuma
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29 ölümlü facia bir kıvılcımla geldi! Facianın önüne taşyünü sünger ile geçilebilir miydi?
İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciasında alevlerin arasında kalan 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Peki yaşanan büyük felaketin önüne taşyünü sünger ile geçilebilir miydi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iş güvenliği uzmanı Onur Edgüver değerlendirdi.