29 ölümde belediyenin ihmaller zinciri! Acılı Kaya ailesi: Belediye patrona göz yummuş

İstanbul Beşiktaş'daki gece kulübünde 2 Nisan 2024 tarihinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçti ancak sorumlular hala cezalandırılmadı. Aileler hala adalet bekliyor. Yangında hayatını kaybeden Mahmut Emin Kaya’nın annesi Gülsen ile babası Sami Kaya A Haber’e konuştu. Acılı aile, “Suçlu cezasını çeksin. Daha öncede yangın çıkmış önlem almamışlar. Belediye patronun ihmallerine göz yumdu ve uygunluk kontrolü yapmadı. Bizi belediyen hiçbir yetkili aramadı. Sadece Beşiktaş değil İBB de sorumlu. Belediye suçlu olduğu için sessiz. Tutuklu olması gerekenler tutuklu değil. Adalet yerini bulursa acımız hafifler. ” ifadelerini kullandı.

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