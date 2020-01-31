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31.01.2020

28 Şubat zihniyeti hortladı! CHP'li Başkan Torun dindarları hedef aldı |Video

CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun, "Dindar nesil istemiyoruz" diyerek CHP zihniyetini bir kez daha deşifre etti. Torun, bu skandal açıklamalarına Atatürk'ü kalkan etmeye çalıştı. 28 Şubat zihniyetinin bitmediğini bir kere daha kanıtlayan CHP'li başkan, isim vermeden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Torun, "Biz birilerinin söylediği gibi kindar ve dindar nesiller istemiyoruz. Bunu Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda fikri hür, vicdanı hür tam bağımsız Türkiye savunucusu ve özlemcisi olan gençlerimizle bu ülkeyi yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz. Umudumuzda haklıyız ve bunu başaracak gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu bizi oldukça gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. Torun'un bu skandal açıklamalarına tepki yağdı.

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı'nda, dün akşam 'Gençlik Kolları Başkan Adayı Tanıtımı' toplantısı yapıldı.

Toplantıya, CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve parti üyeleri katıldı. Aday tanıtımının yapılmasının ardından konuşan Torun, isim vermeyerek Başkan Erdoğan'nı hedef aldı.

28 Şubat zihniyetinin birmediği bir kere daha kanıtlayan CHP'li Başkan Torun, "Dindar nesil istemiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin çağdaş, laik, aydınlık, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke olmasını; sizlerin de bizden devir alacağınız bayrağı daha ileriye taşımanızı özlemliyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Biz birilerinin söylediği gibi kindar ve dindar nesiller istemiyoruz. Bunu Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda fikri hür, vicdanı hür tam bağımsız Türkiye savunucusu ve özlemcisi olan gençlerimizle bu ülkeyi yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz. Umudumuzda haklıyız ve bunu başaracak gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu bizi oldukça gururlandırıyor" diye konuştu.

CHP'li Başkan Torun'un bu skandalla açıklamalarına vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi.

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