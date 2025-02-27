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25 yıldır süren mücadele sonuç verdi! Türkiye’nin terörsüz geleceği yaklaşıyor | Gazeteci Bülent Erandaç A Haber’de: Tarihi bir başarı elde ediliyor!

25 yıldır süren mücadele sonuç verdi! Türkiye’nin terörsüz geleceği yaklaşıyor | Gazeteci Bülent Erandaç A Haber'de: Tarihi bir başarı elde ediliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 21:41
A Haber canlı yayınında, Hikmet Öztürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, gazeteci Bülent Erandaç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ve Türkiye’nin terörle mücadelesindeki tarihi adımları değerlendirdi. Erandaç, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin liderliğinde atılan adımların, 25 yıllık bir mücadelenin sonunda Türkiye’yi terörsüz bir geleceğe taşıyacağını ve jeopolitik olarak bölgedeki liderliğini pekiştireceğini vurguladı.
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25 yıldır süren mücadele sonuç verdi! Türkiye’nin terörsüz geleceği yaklaşıyor | Gazeteci Bülent Erandaç A Haber’de: Tarihi bir başarı elde ediliyor!
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