2,5 ay sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu! İstanbul'da meydanlarda yoğunluk var mı?

Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'de normalleşme sürecine geçilirken, İstanbul'un yüz ölçümüne göre en kalabalık ilçesinde sosyal mesafeye uyan neredeyse yok. Birçok kişi de maskesiz geziyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı çocuklar da sokaklarda.