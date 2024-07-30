23. yaşa özel slogan “Adı: AK Parti”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti bu yıl 23. yaşını kutlayacak. "Adı: AK Parti" sloganıyla Ankara'da yapılacak olan kutlamada AK Parti'ye farklı partilerden geçişler olması da bekleniyor. Böylece yeni dönemde Meclis'teki aritmetik de değişecek.

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