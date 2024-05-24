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21. Yüzyılda iletişim stratejileri! İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 24.05.2024 12:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 21. Yüzyılda iletişim stratejilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun, “Haberlerin kaynağını kontrol etmek çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.
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21. Yüzyılda iletişim stratejileri!
21. Yüzyılda iletişim stratejileri!
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