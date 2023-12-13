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PKK ve ABD'den yine ortak tatbikat! ABD, PKK ile gerçek mühimmatlı tatbikatla neyi hedefliyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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PKK ve ABD’den yine ortak tatbikat! ABD, PKK ile gerçek mühimmatlı tatbikatla neyi hedefliyor?

Suriye'nin kuzeyinde dikkat çekici tatbikatlar yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile geniş kapsamlı tatbikatlara başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tatbikatın detaylarını aktardı.

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği artıyor. Amerikan ordusu, teröristlerle Suriye'de ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Washington'un PKK/YPG'den vazgeçmeyeceğini söyledi.

ABD Suriye'de terör örgütü PKK-YPG ile iş birliğini artırıyor. Bu kez Washington'un teröristlerle iş birliğinin sebebi DEAŞ ile mücadele değil son dönemde İranlı silahlı grupların amerikan üslerini hedef alan saldırıları...

Detayları aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin işgal etmiş olduğu noktalardan çok sayıda PKK-YPG'li terörist bu tatbikata yönlendirildiği belirlendi. ABD daha önce de teröristlerle tatbikatlar yapmıştı. Teröristlere helikopter indirme eğitimleri verilmişti. Sualtında sızma eğitimleri de teröristlere verilmişti." dedi.

Mehmet Geçgel, "Geçtiğimiz dönemde teröristler ABD zırhlısı ile görüntüler vermişti. Bunun yanında teröristlerin ülkemize sızmak için paramotorların yurt dışından getirildiğini biliyorduk. Artık bunların üretimi konusunda PKK'lı teröristleri eğittiği de ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lübnan merkezli El Mayedin gazetesine göre ABD, terör örgütü PKK-YPG ile Haseke'nin kuzeyi ve Deyri Zor yakınlarındaki Amerikan üslerinde ortak eğitimler ve tatbikatlar yaptı. Üstelik bu tatbikatlar sırasında gerçek mermiler kullanıldı.

Teröristlerle yapılan tatbikata helikopterler ve insansız hava araçları da katıldı. ABD Suriye'da "mavi ok" adı verilen tatbikatlar gerçekleştiriyor. İsrail'in Gazze'deki katliamları ile birlikte son dönemde Amerika'nın Suriye'deki üslerine yönelik insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenleniyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar amerikan ordusu herhangi bir kayıp vermedi. ABD'nin eski Şam büyükelçisi De Robert Ford da ABD'nin terör örgütüne desteğinin devam edeceğini vurguladı. Ford, "YPG'ye desteğin devam edeceğini düşünüyorum. Biden yönetimi Amerikan güçlerini Suriye'nin doğusunda tutmakta ısrarlı ve yerel bir ortağa ihtiyaçları var. Amerikalıların 10 yıldır sahip olduğu yerel ortak ise YPG. Biden yönetimi Türkiye'nin bu ortaklıktan memnun olmadığını biliyor ama Beyaz Saray ve Biden yönetimi, tutumunu değiştirmeyecek." dedi.

PKK ve ABD’den yine ortak tatbikat! PKK VE ABD'DEN YİNE ORTAK TATBİKAT!

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ABD ile PKK/YPG’den ortak tatbikat ABD İLE PKK/YPG'DEN ORTAK TATBİKAT

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