PKK ve ABD’den yine ortak tatbikat! ABD, PKK ile gerçek mühimmatlı tatbikatla neyi hedefliyor?

Bu saldırılarda şu ana kadar amerikan ordusu herhangi bir kayıp vermedi. ABD'nin eski Şam büyükelçisi De Robert Ford da ABD'nin terör örgütüne desteğinin devam edeceğini vurguladı. Ford, "YPG'ye desteğin devam edeceğini düşünüyorum. Biden yönetimi Amerikan güçlerini Suriye'nin doğusunda tutmakta ısrarlı ve yerel bir ortağa ihtiyaçları var. Amerikalıların 10 yıldır sahip olduğu yerel ortak ise YPG. Biden yönetimi Türkiye'nin bu ortaklıktan memnun olmadığını biliyor ama Beyaz Saray ve Biden yönetimi, tutumunu değiştirmeyecek." dedi.

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