İşte ABD’nin Gazze’deki paralı askerleri! Ukrayna’dan Gazze’ye geçtiler

Yağdırdığı binlerce bomba ile masum insanları katleden işgalci İsrail, kara savaşında ise varlık gösteremiyor. İşgalci güç, verdiği kayıpların ardından, ABD'nin paralı askerlerini yardıma çağırdı. O paralı askerlerin Gazze sınırında görüntüleri yayınlandı.

Gazze'de çıkmaza giren katil İsrail, ABD'li paralı askerleri yardıma çağırdı. Havadan yağdırdığı binlerce bomba ile insanları katleden işgalci İsrail, kara savaşında ise varlık gösteremiyor.

300 bin civarında askeri mobilize eden işgal ordusu meskun mahal operasyonlarında yetersiz kaldı.

Amerikalı paralı asker topluluğu Forward Observations Group'un da bu açığı kapatmak için devreye girdiği kaydedildi.

FOG'un resmi sosyal medya hesapları, askerlerinin Gazze sınırına yakın güney bölgelerde çok sayıda görselini yayınladı.

Askerlerin, yerle bir olmuş binaların önünde poz verdikleri görüldü.

Bazı fotoğraflarda ise hem ABD hem de Ukrayna bayraklarıyla donatılmış ekipmanlar görülüyor.

FOG'un sosyal medya hesaplarında, Aksa Tufanı Operasyonu'nda, işgalci gücün kendi insanlarını vurduğu Be'eri kibbutz'unda da savaşçılarının fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

İşgalci ordu, kara harekatında 20 askerin dost ateşi veya kaza sonucu öldüğünü açıkladı.

Mart 2022'den bu yana FOG üyeleri Ikrayna'da aktif olarak savaşmış, şirket, özellikle kritik Severodonetsk bölgesinde Rus kuvvetlerine karşı ukrayna saflarında yer almıştı.

15 Ekim 2020'de Nevada eyaletinde özel bir şirket olarak kurulan FOG'un kuruculuğunu ise Afganistan'da görev almış olan eski bir ABD askeri Derrick Bales yapmıştı.