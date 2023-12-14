Katliam destekçisi ABD BM’de iyice yalnızlaştı! Ankara insanlığın sesi oldu

Temas grubu Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşuyor. Akan kanın durması için tam ve koşulsuz ateşkesin şart olduğunu vurgulayan grup, İsrail'in daha fazla kan dökerek vatandaşlarının güvenliğini sağlayamayacağını ifade ediyor.

İsrail'in güvenliğinin, ancak Filistin'le barış yaparak mümkün olduğunu ve bu konuda uluslararası toplumun İsrail'e gerekli mesajları vermesi gerektiğini dile getiriyor.