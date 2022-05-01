01 Mayıs 2022, Pazar
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2023 seçimleri son anket sonucu! O partide şaşırtan yükseliş!
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, 2023 seçimlerine yönelik yapılan son anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partilerin son oy oranlarını açıklayan Aktaş, 6'lı masa ittifakında yaşanan kopuşların da nedenini paylaştı. Peki son seçim anketlerinde kim önde? AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP...