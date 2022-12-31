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2022 yılına damga vuran 10 önemli gelişme!
2022'YE DAMGA VURAN 10 OLAY
* 12 Şubat: 6'lı masanın ilk kez toplanması
* 24 Şubat: Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel nizamın kökünden sarsılması
* 9 Mart: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 14 yıl aradan sonra Ankara'yı ziyaret etmesi
* 18 Mart: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesi
* 11 Temmuz: Başkan Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesi ve normalleşme sürecinin teyidi
* 22 Temmuz: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gıda krizini önleyen Tahıl Koridoru Anlaşması'nın İstanbul'da imzalanması
* 14 Ekim: Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madencinin şehit olması
* 28 Ekim: Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesini" açıklaması
* 29 Ekim: Togg'un Gemlik Kampüsü'nün hizmete girmesi
* 28 Aralık: Başkan Erdoğan'ın 23 yıllık EYT sorununun çözüldüğünü ilan etmesi