2022 yılına damga vuran 10 önemli gelişme!

Pandemiden sonra gelen 2022 yılı Türkiye ve dünya için önemli gelişmelere sahne oldu. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verirken Avrupa enerji darboğazına girdi. Türkiye ise farklı bir yol izleyerek üretimi arttırdı ve dev projelerini tek tek hayata geçirdi. İşte 2022’ye damga vuran 10 önemli gelişme…

2022'YE DAMGA VURAN 10 OLAY

* 12 Şubat: 6'lı masanın ilk kez toplanması

* 24 Şubat: Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel nizamın kökünden sarsılması

* 9 Mart: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 14 yıl aradan sonra Ankara'yı ziyaret etmesi

* 18 Mart: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesi

* 11 Temmuz: Başkan Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesi ve normalleşme sürecinin teyidi

* 22 Temmuz: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gıda krizini önleyen Tahıl Koridoru Anlaşması'nın İstanbul'da imzalanması

* 14 Ekim: Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madencinin şehit olması

* 28 Ekim: Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesini" açıklaması

* 29 Ekim: Togg'un Gemlik Kampüsü'nün hizmete girmesi

* 28 Aralık: Başkan Erdoğan'ın 23 yıllık EYT sorununun çözüldüğünü ilan etmesi