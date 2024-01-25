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2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaş tablosu! Yasanın onaylanmasının ardından hangi emekli ne kadar maaş alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 23:38
Milyonlarca emekliye bu yılbaşında yapılan zam miktarı yüzde 49,25 olarak yeniden düzenlenirken AK Parti zamma ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu. Yapılacak artış TBMM'de de kabul edilirken Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra maaşlara yansıyacak. Öte yandan SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konuyu değerlendirdi.
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