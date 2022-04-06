20 temel ürüne fiyat sabitleme önerisi! Un şeker yağ bebek bezi...

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Doç.Dr. Deniz Tansi 20 temel gıda ürününde fiyat sabitleme önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sistemin nasıl işleyeceğini paylaşan Tansi, geçici olarak bu sistemin ele alınabileceğini ifade etti. Peki hangi 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir? İşte detaylar...