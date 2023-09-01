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2. Dünya Savaşı’nın 84. yılı! Tarihin en kanlı savaşı nasıl başladı?

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Giriş: 01.09.2023 15:39
Bugün 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının 84'üncü yıl dönümü. İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen savaş, yaklaşık seksen milyon kişinin ölümü ile sonuçlandı. Detaylar savaşın nasıl başlayıp nasıl bittiğini konu alan dosya haberimizde...
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