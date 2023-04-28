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2 dakikada Ankara'dan Sivas'a!

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Giriş: 28.04.2023 12:00
Açılışı 26 Nisan'da gerçekleştirilen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahatin zaman atlamalı 2 dakikalık video görüntüleri, güzergahtaki ilginç detayları gözler önüne seriyor.
2 dakikada Ankara’dan Sivas’a!
2 dakikada Ankara'dan Sivas'a!
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