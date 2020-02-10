2. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı odası görüntülendi

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 102 yıl geçti. Türk milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. II. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı ve hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi.