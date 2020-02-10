10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.02.2020

2. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı odası görüntülendi

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatından bu yana tam 102 yıl geçti. Türk milletine kendini adamış 34. Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. II. Abdülhamid'in 6 sene hapis hayatı yaşadığı ve hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kadir Şeker serbest kalacak mı? Canlı yayında Emine Bulut vurgusu...
Kadir Şeker serbest kalacak mı? Canlı yayında Emine Bulut vurgusu...
İşte Abdülhamid'in hapis hayatı yaşadığı odası
İşte Abdülhamid'in hapis hayatı yaşadığı odası
AK Partili 3 isim yaralanmıştı! Kaza kamerada
AK Partili 3 isim yaralanmıştı! Kaza kamerada
CHP'li belediyeden skandal uygulama!
CHP'li belediyeden skandal uygulama!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert tepki
Son dakika: Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası kimleri kapsıyor? İşte ceza infaz yasası taslağı | VİDEO
Son dakika: Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası kimleri kapsıyor? İşte ceza infaz yasası taslağı | VİDEO
Türkiye'nin konuştuğu olay! Uzman isim A Haber’e değerlendirdi
Türkiye'nin konuştuğu olay! Uzman isim A Haber’e değerlendirdi
CHP'li gençlerden İBB'ye ulaşım zammı tepkisi
CHP'li gençlerden İBB'ye ulaşım zammı tepkisi
CHP milletvekili delegesini böyle tehdit etti
CHP milletvekili delegesini böyle tehdit etti
Türkiye'nin Siber Kalesi hizmete hazır
Türkiye'nin "Siber Kale"si hizmete hazır
Afrin'de bomba yüklü araç patladı
Afrin'de bomba yüklü araç patladı
Silopi Adliyesi'ni havaya uçurmayı planlayan yazı işleri müdürü yakalandı
Silopi Adliyesi'ni havaya uçurmayı planlayan yazı işleri müdürü yakalandı
Daha Fazla Video Göster