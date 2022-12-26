26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 17/25 Aralık'ta ABD parmağı! Devlete yönelik operasyondaki o detay ilk kez A Haber'de açıklandı

17/25 Aralık'ta ABD parmağı! Devlete yönelik operasyondaki o detay ilk kez A Haber'de açıklandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 00:40
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, AHaber ekranlarında FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasına ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın sorularını yanıtlayan Uçar,17/25 Aralık'a ilişkin ABD'den toplam 23 sahte ihbarın yapıldığını belirtti. İşte detaylar...
17/25 Aralık’ta ABD parmağı
17/25 Aralık'ta ABD parmağı
17-25 kalkışması nasıl başladı?
"17-25" kalkışması nasıl başladı?
Başkan Erdoğan’dan hasta ziyareti
Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti
Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Başkan Erdoğan'a sevgi seli
6’lı masa naylon yapıda
" 6'lı masa naylon yapıda"
Doğu’daki büyük değişim A Haber’de
Doğu’daki büyük değişim A Haber’de
7 ilde PKK operasyonu:
7 ilde PKK operasyonu:
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Ege’nin en büyük tüneli olacak!
Ege'nin en büyük tüneli olacak!
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık mesajı
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı
Besleyenler terörle yüz yüzeler
"Besleyenler terörle yüz yüzeler"
İbrahim Kalın’dan Fransa mesajı
İbrahim Kalın’dan Fransa mesajı
Daha Fazla Video Göster