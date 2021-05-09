17 Mayıs 2021 sonrası normalleşme nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer açıkladı

SON DAKİKA | Tam kapanma ile Türkiye’de korona virüs (Kovid-19 vaka sayıları düşüşte… Öte yandan mutasyonlu Covid-19’un gençleri ve çocukları hedef almasının yarattığı endişe devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber’de tam kapanma ve sonrasına dair flaş açıklamalarda bulundu. Peki, tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? 17 Mayıs 2021’den sonra kısıtlamalar uzatılacak mı? İşte tatil planı yapanlar ve vatandaşları ilgilendiren haberimizin detayları…

A Haber'e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs vaka rakamları, tam kapanma süreci ve sonrası ile ilgili kritik açıklamalar yaptı.

"YANİ 100 BİN VAKA VARSA..."

Hasan Tezer "Koronavirüs artık çok kolay bulaşıyor. Salgının ilk günlerinde anne ve baba enfekteyken çocuk enfekte olmayabiliyordu. Ancak şu anki vakalara baktığımızda tüm ailenin aynı anda enfekte olduğunu görüyoruz. Oranlar belli, çocuklar total vakanın %10'unu oluşturuyor. Yani 100 bin vaka varsa da oran aynı 50 bin vaka varsa da… Yalnız burada önemli olan şu; çocuklarda artan ağır vaka sayısı" dedi.

Hasan Tezer şunları söyledi;

"Biontech aşısının kullanım onayı 16 yaş üstü. 12-15 yaş arasındaki güvenlik ve etkinlik çalışması da tamamlandı. Semptomatik vakadan %100 koruduğu da ortaya çıktı." diyen Prof. Dr. Hasan Tezer, sözlerini şöyle sürdürdü; "Güvenlik çalışmaları 16-25 yaş arasında yapıldı. Bu yaş grubuyla 12-15 yaş arasında bir fark olmadığı görüldü. Pfizer Biontech firması FDA'ya başvurdu. Çarşamba günü acil kullanım onayı için görüşmeler yapılacak. Kanada 12-15 yaş arası çocuklar için kullanım onayı verdi. Kanada'da okullardaki salgın artınca Kanada hükümeti dünyada ilk kez 12-15 yaş arasına kullanmış oldu."

"AŞI ÇOCUKLARIN VİRÜS BULAŞTIRMASINI ENGELLEYECEK"

Çocukların da aşı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Tezer, "Çocuklar bulaşıcılıkta önemli bir yer aldığı için aşılanmaları önemli. Çocuklarda MIS-C tablosu ortaya çıkabiliyor. Çocukların rahat bir şekilde okula dönebilmesi ve ağır etkilerinden korunması için aşılanmaları gerekiyor. Tüm gruplar aşılandığında çocukların da aşı sırası gelecek. Hepimizin bildiği gibi grip aşısı da çocuklara yapılıyor. Pfizer Biontech firması 6 ay-5 yaş arasına kadar çalışmalarını indirdi. Amaç çocukların okula başlamadan aşılanması." ifadelerine yer verdi.

"KORONAVİRÜS TAMAMEN BİTMEYECEK MEVSİMSEL BİR HASTALIK HALİNE GELECEK"

Prof. Dr. Hasan Tezer, "Aşı vurulmuş olanların yeniden aşı olması gerekebilir. Biontech firması da bir yıl sonra aşının üçüncü dozunun yapılabileceğini söyledi. Koronavirüsün tamamen ortadan kaybolmayacağını mevsimsel bir hastalık haline geleceğini gösteren çalışmalar var. Yapılan çalışmalar aşı olanların bulaşıcılığı da engellediğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.





"TAM KAPANMANIN SONUCUNU CUMA GÜNÜ GÖRECEĞİZ"

"63 binlerde olan vaka sayıları 10 binli rakamlara düştü ancak kıyaslama yaptığımızda yanılgıya düşeriz." diyen Prof. Dr. Hasan Tezer şu açıklamaları yaptı;

"Bizim hedeflediğimiz rakamlar var ve bu rakamların altına düşmemiz gerek. Yapılan uygulamaların neticesini Cuma ve cumartesi göreceğiz. 17 Mayıs'tan sonra tamamen eski hayatımıza döneceğiz diye bir durum yok. Açılma kademe kademe olacak. Virüs son hızıyla bulaşmaya devam ediyor. Yoğun bakımlarda genç yaştaki grup daha fazla. Bu bize aşının önemini gösteriyor. Dikkat etmezsek koronavirüs her yaş grubuna bulaşabilir ve altta yatan herhangi bir hastalık olmasa dahi ağır seyredebilir."









