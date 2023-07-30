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15 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler! O süreçte neler yaşandı?

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Giriş: 30.07.2023 08:47
Bundan tam 15 yıl önce türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti hakkında "Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatma davası açtı. 3 gün süren görüşmeler sonunda 15 yıl önce bugün 6 ya karşı 5 oyla kapatma istemi reddedildi ama AK Parti Hazine yardımlarının yarısından mahrum bırakıldı. İşte o dönemde yaşananlar...
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