15 Temmuz’da Özel Harekat Merkezi’nde 52 kahraman şehit düştü! O geceyi gazi Hasan Hüseyin Alkır anlattı

Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Şüphesiz en kritik il devletin kılcal damarlarının bulunduğu Ankara'ydı. Başta Özel Harekat Başkanlığı olmak üzere birçok önemli noktada sıcak çatışmalar gece boyunca sürdü. Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’nde o gece neler yaşandı? A Haber muhabiri Merve Pekmez'in konuğu 15 Temmuz Gazisi Hasan Hüseyin Alkır anlattı.

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