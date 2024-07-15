15 Temmuz'da neler yaşandı? Tanıkları A Haber'de anlattı: Hain Adnan yarbayın kurşunuyla gazi oldum

15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde on binler vatanını ve milletini korumak için tereddütsüz sokağa çıktı. Bu uğurda kimi şehit oldu kimi de gazi... 15 Temmuz gazileri o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN