15 Temmuz destanı 5.yılında! Kahramanlar o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattı: Bu sancağı nesiller boyunca taşıyacağız

"BABAM BU VATAN İÇİN ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİ"

Şehit Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder: Yine bir 15 Temmuz geldi. Bizler yine o acıyı o hüznü o hisleri o duyguları yaşıyoruz. Rabbim inşallah bir kez daha o günleri yaşatmaz bizlere. O gün 15 Temmuz 2016 tarihinde babam bu vatan bu millet için canını feda etti şehadet şerbetini içti.