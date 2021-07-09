15 Temmuz destanı 5.yılında! Kahramanlar o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattı: Bu sancağı nesiller boyunca taşıyacağız
Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. 15 Temmuz ihanetinin gecesinde, darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları kritik noktalardan biri de Saraçhane'ydi. Bölgede yaşanan çatışmalarda 17 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Peki o gece neler yaşandı? Destanın kahramanları o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
15 Temmuz destanın üzerinden 5 yıl geçti. Kara geceden demokrasi zaferine ulaşılan o gecede neler yaşandı? FETÖ'nün ihanetine halk nasıl direndi?
Darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları kritik noktalardan biride Saraçhane'ydi. Bölgede yaşanan çatışmalarda 17 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Destanın kahramanları o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BABAM BU VATAN İÇİN ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİ"
Şehit Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder: Yine bir 15 Temmuz geldi. Bizler yine o acıyı o hüznü o hisleri o duyguları yaşıyoruz. Rabbim inşallah bir kez daha o günleri yaşatmaz bizlere. O gün 15 Temmuz 2016 tarihinde babam bu vatan bu millet için canını feda etti şehadet şerbetini içti.
"SANCAĞI NESİLLER BOYUNCA TAŞIYACAĞIZ"
Burada şu an resmi var. Ben babamı unutamam. Ondan aldım sancağı kendim taşıyacağım ve çocuklarıma nesiller boyunca bu şekilde sancağı taşıyacağız. Şu an selalar veriliyor bizler o günün selalarını unutabilir miyiz? Bizler başka hiçbir ülkeye benzemiyoruz. Bizler bu vatanı kolay kurmadık.
15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir: 5 yıl geçti 25 yıl da geçse asla unutmayacağımız unutturmayacağımız destansı bir mücadeleydi. Arkamızda görülen tarafta 17 arkadaşla beraber hastaneye kaldırıldık.
"ERDOĞAN'I BUNLARA YEDİRMEYECEĞİZ"
Sabaha karşı Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a sağ salim indirildiğini duyunca o acılar komple unutuldu. Rahmetli Adnan Menderes'i ne yaptılar ettiler astılar. Biz o zaman dünyada yoktuk. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlara yedirmeyeceğiz.
"BİR ÖMER ÖLÜR BİN ÖMER DOĞAR"
15 Temmuz Gazisi Talip Azbay: Ben de hemen arka tarafta vuruldum. Asker kıyafeti giymiş kansız satılmış itlerdi onlar. Allah yüce Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın bizlere. 5 yıl değil yüzlerce sene geçse unutulmayacak. Bir Ömer'ler ölür bin Ömer'ler doğar. Bunu unutmasınlar.
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