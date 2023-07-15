15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılı! Gaziler ve şehit yakınları A Haber’de

Bugün 15 Temmuz 2023. Türk milleti 7 yıl önce bugün şanlı destanlarla dolu tarihine bir yenisini ve en önemli zaferlerinden birini ekledi. FETÖ ihanet çetesinin üniforma giymiş teröristleri genç yaşlı erkek kadın çocuk demeden milletin üzerine kurşun ve bomba yağdırdı. Ancak o teröristlerin kanlı planları Türk Milleti'nin şanlı direnişi sayesinde başarılı olamadı. Darbeye geçit vermeyenlerden 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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