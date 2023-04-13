143 bin köy evi için hummalı çalışma: Başkan Erdoğan talimat verdi! Her detay düşünüldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) eliyle Kahramanmaraş merkezli 11 ilde depremden etkilenen köy halkının, yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma süreci yürütüyor. Bu kapsamda tek ya da iki katlı sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı oluşturuluyor. Toplamda 143 bin 271 adet yapılacak olan ve hızla devam eden çalışmalarda ilk etapta 571 köyde 11 bin 516 köy evinin inşa sürecine başlandı.