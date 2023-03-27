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14 Mayıs’a doğru tehdit dili neden arttı? 7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor?

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 13:03
14 Mayıs'taki “Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerine” doğru 7'li koalisyon tehdit dilini artırmış durumda. Koaliyonun görünür ya da görünme tüm unsurları hem iktidarı hem seçmeni tehdit ederek sindirmeye çalışıyor. “Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Hapislerde çürüteceğiz. Ağır cezalar getireceğiz.” naraları atılarak korku yayılıyor. Peki ama 7'li koalisyon tehdit dili ile neyi amaçlıyor?  Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Murat Özer ile avukat Serkan Toper değerlendirdi.
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7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor?
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