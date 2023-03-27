27 Mart 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
14 Mayıs’a doğru tehdit dili neden arttı? 7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor?
14 Mayıs'taki “Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerine” doğru 7'li koalisyon tehdit dilini artırmış durumda. Koaliyonun görünür ya da görünme tüm unsurları hem iktidarı hem seçmeni tehdit ederek sindirmeye çalışıyor. “Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Hapislerde çürüteceğiz. Ağır cezalar getireceğiz.” naraları atılarak korku yayılıyor. Peki ama 7'li koalisyon tehdit dili ile neyi amaçlıyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Murat Özer ile avukat Serkan Toper değerlendirdi.