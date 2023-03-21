21 Mart 2023, Salı
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14 Mayıs seçimleri ilklere sahne olacak! Seçim barajı yüzde 7 olacak
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi, yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.